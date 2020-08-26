شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا في الجولة الـ 22 بالدورى، حيث سيخوض الفريق مرانه في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، علي ان يختار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق 21 لاعبا للدخول في المعسكر عقب المران.

واستقر كارتيرون علي اختيار نفس قائمة مباراة القمة الماضية امام الأهلي علي ان ينضم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الي القائمة بدلا من محمد عبد الشافي الذي أجرى جراحة في عظام الترقوة بعد اصطدامه بوليد سليمان لاعب الأهلي في مباراة القمة، وغيابه عن المباريات لمدة تصل الي 3 أشهر.

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ومن المقرر ان تضم القائمة كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحازم امام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد وكاسونجو وحسام اشرف واسامة فيصل وياسين مرعي.

ويدرس كارتيرون الدفع باسلام جابر في مركز الظهير الأيسر كبديل لعبد الله جمعة الذي سيخوض المباراة أساسيا، علي ان يكون اسلام جابر علي دكة البدلاء تحسبا لتعرض عبد الله جمعة لاصابة او طرد اثناء سير المباراة، وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، تم فيها إغلاق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى، وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بأن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى، بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر، حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.