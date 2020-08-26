شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة بيراميدز ويبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وانتهت بخسارته بثلاثية نظيفة، ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود نجمه أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للفريق الذى غاب عن مباراة بيراميدز بفرمان من مختار مختار بداعى الاجهاد .

وقرر مختار مختار، استبعاد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق من قائمة مواجهة بيراميدز بسبب الإجهاد الذى تعرض له اللاعب بالفترة الأخيرة، وخوفاً من تعرضه للإصابة وخسارته فى مباريات أكثر، وعقد مختار مختار جلسة مع أحمد شديد قناوى أكد له عزمه استبعاده من مباراة بيراميدز بسبب الإجهاد الذى يعانى منه وحتى لا يسقط فريسة للإصابات ويخسره الفريق فى مباريات أكثر وهو أحد العناصر التى لاغنى عنها فى تشكيلة الفريق ومنحه راحة من التدريبات حتى يستعيد عافيته فى ظل موسم استثنائى للإنتاج الذى لم يقم بفترة إعداد كاملة بعد اصابات كورونا التى ضربت صفوفه بعد معسكر شرم الشيخ.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها أحمد شديد قناوى من قائمة الإنتاج الحربى منذ 4 سنوات، حيث يشارك اللاعب بصفة أساسية.

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وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 121 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.