شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نادى الزمالك غداً الخميس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان الفريق الأبيض قد فاز في مباراة الدور الأول على ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير.

من جانبه حرص عماد النحاس على معالجة الأخطاء دفاعية بالفريق والتى تسببت في خسارة ثلاث نقاط ثمينة في مباراة الجولة الماضية أمام أسوان بهدف نظيف، سجله مدافع المقاولون بالخطأ في مرماه بسبب عدم وجود تفاهم بينه وبين أبو السعود حارس مرمى المقاولون.

ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس عن قائمة مباراة الزمالك عقب المران الأخير، حيث يحدد موقف محمد سالم وطاهر محمد طاهر من المشاركة بعد تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية.

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من جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.