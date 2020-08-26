رئيس شركة مصر للتأمين: حالة مؤمن زكريا جرس إنذار.. ولابد من إلـزام الأندية بالتأمين على اللاعبين

قال مؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين، أن حالة مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بمثابة جرس إنذار لضرورة التأمين على لاعبي كرة القدم.

واضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" : من وجهة نظري يجب أن يكون كل نادٍ مُلزمًا بالتأمين على لاعبيه، سواء على حياتهم أو ضد الإصابات.

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وأوضح ان مبلغ التأمين له تفاصيل عديدة، سواء في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ويجب أن تعيد الأندية حساباتها في هذا الشأن".

جديرا بالذكر يعاني اللاعب مؤمن زكريا من إصابة مزمنة في الوقت الحالي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة.