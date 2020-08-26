شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يبحث عن استمرار نغمة الانتصارات أمام سموحة على جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة في تمام الرابعة عصر اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سموحة من منافسه بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز الثانى على التوالي للوصول للمنطقة الدافئة والابتعاد عن شبح الهبوط فيما يسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لتعديل مسار فريقه بعد الخسارة التي تلقاها في الدقائق الأخيرة من مباراته مع بيراميدز لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام سموحة مكون من :" محمد بسام ومحمد أبو المجد وعلى الفيل وأحمد سامى وعاصم صلاح وعمرو عماد ومحمد توفيق وكريم طارق وعمار حمدى وأحمد سمير وناصر منسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الطلائع مكون من :"عمر صلاح ،رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – محمد كوفي – أحمد أبوالفتوح ،إيدي إيمومو– ناصر ماهر – محمد طلعت – احمد جمال ،حسام حسن – ديريك تسيمبامبي".