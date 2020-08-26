إكرامي: سأعلن انتقالي لبيراميدز بعد التوقيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق، أن بيراميدز هو وجهته الأقرب للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بدءً من الموسم المقبل (2020-21) بعد انتهاء علاقته رسميا بالنادي الأهلي.

وقال إكرامي، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "سأعلن انتقالي إلى بيراميدز بعد التوقيع الرسمي".

وأضاف: "كان هناك عروض أخرى، لكن بيراميدز بالنسبة لي هو الخيار الأفضل".

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وأتم قائلا: "تعاملت مع مسؤولي بيراميدز، يتمتع المسؤولون هناك باحترافية ووضوح في التعامل، ولدى النادي استراتيجية جيدة".

ويملك بيراميدز في قائمته بمركز حراسة المرمى كلا من أحمد الشناوي والمهدي سليمان.

يُذكر أن إكرامي أعلن رسميا في شهر فبراير الماضي رحيله عن الأهلي بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يعلن النادي قبل أيام في بيان رسمي خروج الحارس من حسابات الفريق.