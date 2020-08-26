ملف الخليج 365.. "قنبلة ميسي".. تجديد ثنائي الزمالك.. واعترافات إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
محمد عمارة وهشام حنفي يكشفا كواليس أزمتهما مع رئيس قطاع الناشئين بالأهلي
إكرامي: نعم رفضت تخفيض عقود اللاعبين في أزمة كورونا
مرتضى منصور: الأهلي لا يفوز في وجود الـ"فار".. ونحافظ على كيان الزمالك
إكرامي: حملة ضدي من موظف في الأهلي.. وهذا دليل برائتي من رمضان
إكرامي يكشف.. هل فاوض فايلر لتدريب بيراميدز؟
بيراميدز: أحمد فتحي لم يطلب فسخ تعاقده.. ولا جديد بشأن رمضان صبحي
إكرامي: أعتبر نفسي لاعباً في الأهلي حتى الآن
سبورت: رئيس برشلونة ينفي استقالته
وكيله: ملف تجديد فرجاني ساسي للزمالك يُحسم بعد أفريقيا
مدرب الانتاج: نُعاني بسبب المجهود المبذول في مباراة الأهلي
"استقيلوا فورا لبقاء ميسي".. رئيس برشلونة السابق يوجه رسالة لبارتوميو
مختار مختار يكشف لمصراوي مباراته الأخيرة مع الإنتاج الحربي
تقارير: الحكم بحبس قائد مانشستر يونايتد
أول تعليق من محمود علاء بعد تمديد تعاقده مع الزمالك
قناة أرجنتينية.. مانشستر سيتي وجهة ميسي الأولى
رسائل بويول وسواريز.. ميسي يشعل السوشيال ميديا (محدث)
بالفيديو والصور.. مشجعو برشلونة يدعمون ميسي ويطالبون باستقالة بارتوميو
مدرب سموحة يعلن إصابة الهاني سليمان بفيروس كورونا
الزمالك يعلن تمديد عقد محمد عبدالغني
رئيس كتالونيا يودع ميسي برسالة مؤثرة
رئيس الصين يمنح إنتر الضوء الأخضر للتعاقد مع ميسي
تركي آل الشيخ يختار النادي الذي يرغب في رؤية ميسي معه
زلزال الميركاتو.. مَن يستطيع ضم ميسي؟
بيراميدز يعاقب الإنتاج الحربي بثلاثية ويزاحم الزمالك على وصافة الدوري
تقارير إيطالية: بيراميدز يكتسح منافسته مع كالياري لضم موهبة أنجولا
الاتحاد السكندري بطلًا لـ "كأس مصر للسلة" على حساب الأهلي
مران الزمالك.. انتظام محمد حسن.. وجلسة بين كارتيرون والثنائي المغربي
ماركا: ميسي أخطر برشلونة رسميًا برغبته في الرحيل
النني يعود لأرسنال بهدف رائع وديًا (فيديو)
قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. عودة أحمد الشيخ.. وثلاثي شاب
مصدر يُجيب لمصراوي.. كيف يُفكر كارتيرون لتعويض غياب عبد الشافي؟
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