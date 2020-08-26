"شيكابالا سيرفع كأس الأبطال".. مرتضى يلوم عبدالشافي بسبب وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه كان يجب على محمد عبدالشافي المدافع الأيسر للفريق رفض زيارة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

وكان وليد سليمان قد حرص على زيارة عبدالشافي بالمستشفى بعد اجراء لاعب الزمالك لعملية جراحية في الكتف بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة القمة التي انتهت بفوز الزمالك 3-1.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بياناً رسمياً رفض فيه زيارة وليد سليمان لعبدالشافي مع التأكيد على أنه سيتم شكوى اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مرتضى منصور خلال جلسته مع اللاعبين "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد عبدالشافي، وكان يجب عليه أن يرفض استقبال وليد سليمان في المستشفى، هذا اللاعب تعمد ايذاءه، نحن نلعب كرة قدم وليس كرة يد ليفعل ما فعله".

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وأضاف "لقد تحدثوا من قبل على طارق حامد وتدخلاته لكن وليد سليمان هو من يتعمد الإيذاء، والأزمة لم تكن في الشارع ولكن في الملعب وبالتالي كان يجب أن يرفض الزيارة".

وتابع "إن شاء الله الزمالك يحقق نتيجة إيجابية مع الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بالمغرب، الجيل الحالي يحقق دائما نتائج مميزة في الخارج بالبطولات الأفريقية، وفي الإياب نفوز ونمتع حتى لو سنلعب دون جماهير".

وشدد "سوف ننظم تجمعات للجماهير ونضع شاشات في كل مكان لكي يشعر اللاعبين بالجماهير".

واختتم "إن شاء الله شيكابالا الذي تعرض للظلم سوف يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا".

وأعلن الزمالك أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 25 من شهر سبتمبر موعداً لمباراة الذهاب أمام الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويوم 2 أكتوبر للإياب في مصر.