تعرف على عقوبة اتحاد الكرة ضد عدلي القيعي بعد هجومه على حكام القمة

يسود اتجاه لدى لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، لمعاقبة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، بالغرامة المالية والتوبيخ بعد هجومه على حكام قمة الأهلي والزمالك بالدوري. وقال عدلى القيعى عن حكم مباراة القمة الأخيرة:" هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا وأنه فعل نفس الامر فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى". القمة الأخيرة:" هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا وأنه فعل نفس الامر فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى". كان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف سجلهم احمد سيد زيزو ومصطفى محمد واسامة فيصل واحرز الأهلي ياسر ابراهيم.

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