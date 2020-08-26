شريف إكرامي: رفضت تخفيض عقود لاعبي الأهلي بسبب أزمة كورونا

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أنه رفض تخفيض عقود اللاعبين بسبب أزمة كورونا. وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بالفعل رفضت تخفيض عقود اللاعبين بسبب أزمة كورونا". "بالفعل رفضت تخفيض عقود اللاعبين بسبب أزمة كورونا". وأكمل: "دايما بشعر بإني يجب أن أكون صوت اللاعبين وهذا دور قائد الفريق، كما أن الأهلي يقول دائما أن لاعيبته لديها شخصية ولها رأي لكن طبعًا في الغرف المغلقة". يقول دائما أن لاعيبته لديها شخصية ولها رأي لكن طبعًا في الغرف المغلقة". وأضاف: "بلغت سيد عبد الحفيظ إني رافض المبدأ ولن اتحدث مع اللاعيبة في هذا الأمر بعدما قلت لهم إن خصم الـ10% بسبب خسارة مباراة صن داونز ستلغى ولم يحدث".

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