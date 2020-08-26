مرتضى منصور : الأهلي لن يفوز في وجود تقنية الفار.. ومروان محسن مظلوم

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الدوري المصري الممتاز مازال طويلاً وأن الأهلي فقد نقاطا وأن القلعة البيضاء حققت فوزاً هاماً على الغريم التقليدي بعدما أكدوا أننا خائفين.

أضاف مرتضى منصور: "الأهلي ليس مخيفاً أو بعبع طالما أن هناك حكاماً أجانب وتقنية فار مشدداً على ان الغريم التقليدي لا يفوز في حضرتهم خلال

المباريات التي يخوضها في الدوري المصري الممتاز".

وشدد مرتضى منصور خلال اجتماعه باللاعبين تم اذاعته فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" الفضائية: قلت من قبل هاتوا تقنية فار ولن يفوز الأهلي".

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تابع مرتضى منصور أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر والمهاجم مروان محسن يتعرضان لظلم شديد خلال

الفترة الحالية وأن المدرب الأجنبي يعمل من خلال قائمة يمتلكها.

وأوضح رئيس نادي الزمالك: "أول ضربة للأهلي كانت عبد الله السعيد، ثم توالت الضربات برحيل حسام عاشور وإكرامي وفتحي ورمضان صبحي، أعمدة النادي سقطت وما حدث كان أمراً طبيعياً، على عكس الزمالك الذي يحافظ على كيان وأعمدة الفريق، سواء طارق حامد أو محمود علاء، ونرغب في التجديد لمحمد أوناجم وبن شرقي".

ووجه رئيس الزمالك رسالة الى الفرنسي باتريس كارتيرون قائلاً: أنت في المكان الصح".