شريف إكرامي: "متخوف من تأثير السوشيال ميديا على المنتخب الوطني"

أعرب شريف إكرامي حارس النادي الأهلي، عن قلقه على المنتخب الوطني، من تأثير السوشيال ميديا.

قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مواقع التواصل هي أكثر ما يقلقني على منتخب مصر، الجيل الحالي من اللاعبين نشأ على مواقع التواصل ونضج وهو يتعامل أنها أمر طبيعي

في حياته وأن مستخدميها هم الجمهور الحقيقي".

وواصل: "هذا السبب الحقيقي وراء قلقي على المنتخب لكن ليس الأمور الفنية أو حالة اللاعبين أو هذه الأمور".

كشف شريف اكرامي لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أنه تلقى دعوة للتدريب مع فريق نانت الفرنسي عندما كان ناشيء في

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الفريق، ولكنه تفاجأ بأن الفريق الفرنسي لايعلم عنه شيء.

وقال اكرامي " عقد جلسة مع وكيله في باريس وتافجأ وقتها بأن ثابت البطل كان يتواجد في نفس المكان لتلقيه العلاج".

وتابع أنه ثابت طلب منه البحث عن عرض اوروبي لان في حالة عودته الى مصر دون عرض فهذا يعتبر فشل له.

وأتم مندهشا:" هل كده ثابت البطل مُحرّض ؟ .. الأهلي لم يقف على شحص سواء رمضان صبحي أو غيره".