أحمد شوبير : توقعت هبوط الأهلي للقسم الثاني بسبب انتقادات الخسارة أمام الزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير انه اثناء نظره علي جدول الدوري توقع هبوط النادي الأهلي الي الدرجة الثانيه من كثرة الانتقادات التي تعرض لها الفريق بعد الهزيمة أمام الزمالك.
وأضاف شوبير خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، انه فوجئ ان الاهلي يتصدر جدول الدوري المصري عن جدارةبفارق ١٧ نقطة بينه و بين غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد خصم ثلاث نقط من الزمالك للإنسحابه امام الاهلي في مباراة الدور الأول.
وأردف أن الأرقام مهمة جداً في لغة كرة القدم فا النادي الأهلي لعب ٢١مباراة فاز في ١٨ مباراة و تعادل في ٢ و خسر مباراة وحيدة امام الزمالك و سجل الاهلي ٥٣ هدف و براميدز ٣٨ هدف و الزمالك ٢٨ هدف و دخل مرمي النادي ٨ اهداف و بيراميدز ٢٨ هدف و الزمالك ١٥ هدف و بهذا الشكل يتصدر النادي الاهلي جدول الدوري و اقوي خط دفاع و ايضاً اقوي خط هجوم.
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