أحمد شوبير ينتقد حسين الشحات لهذا السبب

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بسبب اختياره موعداً غير مناسب لإجراء عملية جراحية.
وأجرى حسين الشحات عملية جراحية "فتاق" في الفترة الماضية، ليغيب عن المشاركة مع فريقه، ومن ثم مباراة القمة أمام نادي الزمالك والتي خسرها الأهلي بثلاثية مقابلهدف، يوم السبت الماضي.
وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس، " حسين الشحات اختار موعداً غير مناسب لإجراء عملية جراحية بالرغم أنه كان يملك وقتاً كبيراً خلال فترة التوقفالرياضي".
وأضاف " ما فعله حسين الشحات يعد إهدار للمال العام، لأن حسين الشحات لاعب مهم ومؤثر في صفوف الأهلي".
وكان سيد عبدالحفيظ أعلن أمس الاثنين، أن حسين الشحات سيلحق مباراة الوداد المغربي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كما أشاد شوبير بالمستوى الفني الذي ظهر عليه اليو بادجي مهاجم الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك.
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