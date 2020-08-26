حارس الأهلي: أمير توفيق أول شخص علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، كان أول شخص يعلم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي، وثاني شخص هو نادر شوقي وكيل رمضان السابق.
قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "رمضان صبحي يستشيرني عندما يحتاج لذلك واتعامل معه كأخأكبر، لكننا جيلين مختلفين عن بعضنا البعض تمامًا".
ورفض إكرامي الكشف عن تفاصيل حديثه مع رمضان صبحي حول انضمامه إلى بيراميدز، لافتًا إلى أن إكرامي الكبير لم يكن على علم بمفاوضات رمضان مع بيراميدز.
رفض شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، اللعب علىوتر ارضاء الجمهور مقابل استقراره الأسري. وقال إكرامي الصغير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " اذا كنت صرحت بأنني حاولت اقناع رمضان بالبقاء في الاهلي لكان صفق لي الجميع، ولكن كيف كنت سوف انظر لشقيقتي وزوجها ونجلهما ؟ واردف: بالنسبة لي رباط العائلة اهم. واتم كلماته: لم أكشف أسباب رحيلي عن الأهلي بشكل كامل، هناك بعض الامور تغاضيت عنها.
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