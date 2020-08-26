شريف إكرامي: ليس من الطبيعي لجماهير الأهلي أن ينضم رمضان للزمالك أو بيراميدز

أكد شريف إكرامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أنه ليس من الطبيعي أن يلعب رمضان صبحي في مكان غير النادي الأهلي في مصر.

وقال اكرامي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أنه:" وليس من الطبيعي أن ينضم رمضان صبحي الى بيراميدز بالنسبة لجماهير

الأهلي".

وأضاف أن البعض داخل النادي الأهلي طالبه بالاعتزال والعمل الاداري داخل النادي ولكنه رفض.

واتم انه يفضل الاستمرار داخل الملعب والبقاء ولم يفكر في الاعتزال بعد.

كما إستنكر شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، من يزايد على حبه وارتباطه

بالنادي الأهلي وذلك عقب قراره بالرحيل. وقال إكرامي الصغير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " اتمنى قبل ان يزايد أحد على شريف اكرامي ان يتذكروا جيدا موقفهم عندما فقدوا مكانهم الاساسي بالفريق. واردف: هناك من قال "اشيل شنط في الاهلي" وعندما خسر مكانه افتعل ازمة او رحل او اعتزل. واتم كلماته: للأسف "الناس بتنسى"