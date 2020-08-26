ميلان يتفق مع ريال مدريد على ضم إبراهيم دياز

اقترب صانع الألعاب الإسباني المغربي الشاب “إبراهيم دياز” من الانتقال إلى صفوف العملاق الإيطالي “ميلان” على سبيل الإعارة من ريال مدريد مع خيار الشراء بنهاية الموسم المقبل 2020/2021.

وذكر الصحفي “جيانلوكا دي مارزيو” أن إدارة ميلان قريبة من حسم الاتفاق مع نظرائهم في ريال مدريد بشأن صفقة انتقال “إبراهيم دياز” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفشل إبراهيم دياز في إقناع المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” بمستواه الفني والبدني على مدار الموسم الماضي 2020/2019، ليكتفي بإشراكه في 6 مباريات فقط بمنافسات الدوري الاسباني دون أي مساهمة هجومية تذكر، مع بضع مباريات في منافسات كأس ملك إسبانيا.

وانضم إبراهيم دياز لصفوف النادي الملكي قادمًا من مانشستر سيتي ضمن صفقات ريال مدريد في شتاء 2019، مقابل 15 مليون يورو، بسبب كثرة جلوسه على دكة بدلاء السيتي.