شريف إكرامي عن تدخله لإقناع فايلر بتدريب بيراميدز: “كلام مؤسف ومُخزي”

وصف حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر السابق “شريف إكرامي” ما تردد عن تدخله لإقناع المدرب السويسري رينيه فايلر بتدريب نادي بيراميدز هذا الصيف وترك الأهلي، بالكلام المؤسف والمُخزي، والذي لا يمت للواقع بصلة.

وقال إكرامي خلال حوار أجراه مع برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: “سؤال مؤسف بالنسبة لي.. لا يوجد رد عليه. من المخزي بعد كل هذا العمر الطويل والمواقف، أسمع الناس يرددون مثل تلك الأخبار الكاذبة ويأخذ مثل هذا الإنطباع عني”.

وأكمل إكرامي: “لم أتحدث بالطبع مع فايلر بهذا الشأن. ولا يوجد أي شخص يجرؤ أن يطلب مني شيئًا كهذا..كل ما كان يهمني قبل اعلان رحيلي هو توضيح الصورة بشكل كامل للجمهور. بعد اعلاني للرحيل عن الفريق، شعرت عند وجودي داخل النادي بأن هناك استياء من قراري”.

حرب السوشيال ميديا

كشف شريف إكرامي عن تلقيه اتصال من مدير الكرة في الأهلي “سيد عبد الحفيظ” يخبره بقرار لجنة التخطيط في النادي بانهم في حرج كبير وضغط بسبب قرار عدم تمديد العقد.

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وأوضح “لكن هذا الامر لم يكن من أولوياتي، كنت مهتمًا أكثر بكيفية الخروج من الاهلي بشكل محترم وواضح”.

وأشار إكرامي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تلعب دورًا كبيرًا داخل الاندية في الفترة الأخير، مضيفًا “أصبح هناك تعصب غير طبيعي، خاصة مع عدم وجود جماهير بالاضافة الي تأثير السوشيال ميديا الكبير على الاعلام والمسئولين جعلنا نشعر بالحرب الدائرة”.

وأتم “لن تهدأ هذه الحرب خاصة في حالة الخسارة، وبعد أي خسارة يتم فتح الملفات من الجميع”.