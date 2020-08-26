شريف إكرامي: إدارة الاهلي؟ الوقت غير مُناسب للنقد

نفى الحارس الدولي المصري السابق “شريف إكرامي” سعيه وراء تقلد منصب إداري أو فني داخل النادي الاهلي سواء حاليًا أو عقب اعتزاله النهائي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه لم يضع بعد أي أهداف أو خطط تخص مستقبله المهني والوظيفي.

مع ذلك، أكد إكرامي على أنه لن يتأخر على الاهلي في أي منصب يستطيع من خلاله تحقيق الإضافة الإيجابية اللازمة للنادي، حيث عاش مشجعًا ولاعبًا طيلة حياته لهذا الكيان ولن يبخل عليه بأي مجهود.

وقال في حديثه مع قناة صدى البلد “لم أطلب من أي شخص أن يساعدني على الاستمرار في الاهلي وتولي أحد المناصب الإدارية”.

وعن رأيه في عمل مجلس الإدارة الحالي بقيادة محمود الخطيب، قال “الوقت الحالي غير مناسب لتوجيه أي نقد للإدارة أو إحباط الفريق، أي كلمة تخص تسليط الضوء على مشاكل الاهلي الحالية ستضر بالفريق حتى وإن كان هذا النقد غير صحيح وخطأ”.

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وأكمل “هذا ليس التوقيت الذي يتحدث فيه أحد عن أخطاء تحدث بالفعل، نحن نحاسب في نهاية الموسم، خاصةً أن الفريق مقبل على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي”.

وواصل إكرامي “الأهلي قادر على حصد دوري أبطال أفريقيا، طبقا لمعطيات وصول الفريق إلى نهائيي 2017 و2018 وانه أكتر فريق متمرس في أفريقيا”.

وأتم “عندما ينتصر الأهلي في مباراتين أو ثلاث الكل سينسى ما حدث في مباراة القمة أمام الزمالك. لا يجب أن تتمسك بانطباعك في الكرة لإن أوضاعها متغيرة”.