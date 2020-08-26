رياضة | حسين ياسر المحمدي: الزمالك أفضل فترة فى مسيرتي الكروية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين ياسر المحمدي: الزمالك أفضل فترة فى مسيرتي الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق أن فترة تواجده في القلعة البيضاء هي الافضل على مدار تاريخه في كرة القدم.

وأكد المحمدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن فترة وجودي في الزمالك كانت الافضل لأنني سجلت 3 أهداف في مباراة القمة امام الأهلي.

Advertisements

وتابع إنني تلقيت معامله خاصه من جانب مسؤولين الزمالك، وحصلت على فرص اكتر وظهرت بشكل جيد .

ويذكر أن الأهلي سيواجه الجونة اليوم الأربعاء بينما يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.