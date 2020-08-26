رياضة | إكرامي: الخطيب بيحب الأهلي ودائم التواجد مع اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إكرامي: الخطيب بيحب الأهلي ودائم التواجد مع اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أن محمود الخطيب أكثر رئيس نادي تعامل معه تواجد مع اللاعبين.

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمود الخطيب قريب جدا من الفرقة، ففي الطبيعي لم نكن نرى رئيس النادي كثيرا".

Advertisements

وأكمل: "الخطيب بيحب الأهلي جدا وبيشتغل، لكن الضغط عليه كبير والحرب شرسة وهو رجل بيحب النادي ومخلص له".

وأتم: "لكن مهما كنت متفاني لازم اللي حواليك يكونوا مثلك".

ويذكر أن الأهلي أعلن نهاية فترة شريف إكرامي مع الفريق وكان اللاعب قد أعلن من قبل رحيله بنهاية الموسم الجاري.