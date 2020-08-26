رياضة | أزمة تسريبات.. ميدو يكشف عن مفاجأة داخل الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة تسريبات.. ميدو يكشف عن مفاجأة داخل الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن وجود أشخاص يعملون داخل جدران قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل تسريب تشكيل الفريقين للمنافسين ووسائل الإعلام.

وأكد ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار، "عندما كنت مديرا فنيا للزمالك عانيت من ظاهرة تسريب التشكيل لوسائل الإعلام".

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وتابع، "في أحد المباريات، عملت كمين لأحد الإداريين بالقلعة البيضاء، وأكدت له إنني سوف اعتمد على مصطفى فتحي كظهير أيسر، كبديل لعبد الشافي الذي كان موقوفا حينها، وتم تسريب الخبر لوسائل الإعلام بعد ساعة واحدة وفي اليوم التالي رحل هذا الإداري بعد تأكدي أنه هو من يقوم بتسريب التشكيل ".

وواصل، "حين تحدثت عن خالد جلال لم أقصد أن أهاجمه ولكن كان هدفي التأكيد أن ظاهرة تسريب التشكيل متواجدة في الأهلي والزمالك ".