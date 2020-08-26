رياضة | باريس سان جيرمان يُكرر MSN من جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يُكرر MSN من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة قوية في التعاقد مع ثنائي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولويس سواريز وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن العملاق الفرنسي قد قرر التعاقد مع ثنائي برشلونة من أجل تكرار MSN من جديد في حديقة الأمراء.

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وأبلغ ميسي اداره برشلونة برغبته في الرحيل عن صفف الفريق الموسم المقبل، وذلك على هامش الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

فيما قرر رونالد كومان الاستغناء عن خدمات سواريز، وذلك من أجل تعاقد الفريق من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

يذكر أن نيمار انفصل عن ميسي وسواريز في صيف عام 2017 ، بعد أن انتقل الى باريس سان جيرمان بعقد خمس سنوات مقايل 222 مليون يورو.