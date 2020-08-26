رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ27

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ27 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما سجل ثنائية لناديه في شباك العدالة، في المباراة التي بينهما مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز كاسح للعالمي بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كما نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، في إضافة هدفا إلى رصيده التهديفي، في مواجهة فريقة أمام الفيصلي والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين نظيفين.

ورفع السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، رصيده التهديفي إلى 18 هدفا، محتلا المركز الثالث، بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في شباك ضمك، حيث تلقى الراقي هزيمة قاسية بهدفين مقابل هدف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي:-

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1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 25 هدف

2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 21 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 18 هدف

4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 15 هدف

5- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 14 هدف

6-كارلوس ستراندبيرغ "الحزم" برصيد 13 هدف

7- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 12 هدف