رياضة | ميدو: كومان فاشل في احتواء الأزمات أنا أعرفه جيدا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: كومان فاشل في احتواء الأزمات أنا أعرفه جيدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت أزمة في كتالونيا خلال الساعات الماضية، بسبب قرار لونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، بالرحيل عن كامب نو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد حسام ميدو أن رحيل ميسي يصب في مصلحة رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، حيث إن المدير الفني لا يرغب في تواجد اللاعبين ذوي الشخصيات القوية، مشيرا إلى أنه كان سبق ودخل في خلافات شديدة معه.

وواصل، "كومان سيشعر بالراحة عندما يرحل ميسي، وأنا أعرف ذلك جيدا لأنني دخلت في العديد من الصدمات مع كومان وهو فشل في احتواء أزماتي معه، وحال استمرار ميسي مع برشلونة كان سيصطدم معه".

جدير بالذكر أن برشلونة خرج صفر بطولات هذا الموسم، آخرها كان توديع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.