رياضة | جنش يطلب المشاركة أساسيًا مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جنش يطلب المشاركة أساسيًا مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمود جنش، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أمير مرتضى، المشرف على الكرة، الحصول على فرصة المشاركة الأساسية فى المباريات المقبلة، بعد ابتعاده عن عرين الأبيض لصالح محمد أبو جبل.

جنش يطلب المشاركة أساسيًا في تشكيل كارتيرون

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تحدثت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، رفض تطبيق سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى بالوقت الحالى، من أجل تجهيز محمد أبو جبل للقاء الرجاء المغربى فى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكرة يخشى حدوث أزمة من جانب محمود جنش حال استمرار خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى فى الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، يقدم مستويات مميزة فى الفترة الماضية، ويعتبر من أهم نقاط القوة فى تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون.