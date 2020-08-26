شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «ادعم فايلر» يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت جماهير النادي الأهلي، بتدشين هاتشاج جديدة لدعم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الخسارة أمام الزمالك في المباراة الماضية.
وتصدر تويتر هاشتاج «in -weiler- we- trust»، موقع التواصل الاجتماعي بقوة، بعد دقائق قليلة من طرح الهاشتاج، وذلك في ملحمة قوية من جماهير الأهلي لدعم رينيه فايلر، في الفترة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، غدًا الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري العام المصري.
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