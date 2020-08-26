شكرا لقرائتكم خبر عن تفاجأنا بقرار إقالة جوميز.. حقيقة مفاوضات الاسماعيلي مع حسام حسن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أبوجريشة، المدرب العام لنادي الإسماعيلي، حقيقة تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للدراويش خلفاً للفرنسي ديديه جوميز.

وقال أبوجريشة في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «لا يوجد لدي معلومة، هذا الأمر يخص لجنة التعاقدات، ولأول مرة أعلم أن اسم حسام حسن تردد لتدريب الإسماعيلي».

وتابع: «تفاجأنا صباح اليوم بقرار الإسماعيلي بشأن إقالة المدير الفني جوميز، ربما لم يكن موفقاً».

وأتم حديثه: «إدارة الدراويش كلفتني برفقة أدهم السلحدار بتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة الحالية، نحن أولاد النادي