شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن استعادة الثقة أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برغبة فى استعادة الثقة المفقودة ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة القمة الـ 120، يبحث الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى عن انتصار جديد عندما يلاقى الجونة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء وسط ضغوط شديدة فرضتها خسارته الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ21 للدورى، وهى الخسارة الأولى للفريق منذ بداية الموسم، والتى فجرت براكين الغضب بسبب طريقة أداء الفريق، وتحميل رينيه فايلر المدير الفنى المسؤولية، ما دفع محمود الخطيب رئيس النادى ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لعقد اجتماع مع المدير الفنى على هامش المران الأول الذى خاضه الفريق عقب القمة لبحث أسباب الهزيمة وكيفية الخروج من أزمة غياب الثقة التى أصابت اللاعبين نتيجة الضغوط التى تعرضوا لها بعد المباراة، بجانب مناقشة احتياجات الفريق لإعادة ترميمه مرة أخرى.

المارد الأحمر مازال فى صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، رغم الهزيمة الأخيرة، ويعتبر الفوز اليوم مهما جدا لتأمين الصدارة ورفع معنويات اللاعبين مرةً أخرى للاستعداد قبل المواجهة الصعبة أمام الوداد البيضاوى المغربى فى دور نصف نهائى بطولة إفريقيا، التى ستقام فى سبتمبر المقبل.

يغيب عن تشكيلة الأهلى فى المباراة: حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولى ووليد سليمان للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف، وينتظر أن يدفع فايلر بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وعمرو السولية وأليو ديانج وجونيور أجايى ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو وأليو بادجى.

شهدت تحضيرات الأحمر التركيز على التسديد المباشر على المرمى، وتدريب اللاعبين على استغلال العرضيات لتسجيل الأهداف، بجانب تكثيف الجرعات التدريبية لحراس المرمى لضمان جاهزيتهم جيدا للمباراة.

على الجانب الآخر، يدخل الجونة المباراة وسط ظروف صعبة بسبب ترتيبه المتأخر فى الجدول، حيث يحتل المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة، بعد خسارته الأخيرة من نادى مصر بهدف نظيف فى الجولة الماضية، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء فى الدورى بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول، ويعد من أكثر الفرق التى تلقت هزيمة فى الدورى حتى الآن بالتساوى مع نادى مصر المقاصة الذى يتذيل الجدول، حيث خسر 10 مباريات وتعادل فى 6، بينما فاز فى 5 لقاءات، ما وضع الجهاز الفنى فى حرج شديد أمام المسؤولين الذين طالبوه بوقف نزيف النقاط الذى بات يهدد الفريق بالهبوط للدرجة الثانية.

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الجهاز الفنى للجونة بقيادة بيدرو بارنى عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأخير للفريق شرح خلالها الخطة التى سيخوض بها المباراة، بجانب مراجعة طريقة لعب الأهلى وكيفية إيقاف مفاتيح اللعب لمتصدر الدورى لضمان تنفيذ الخطة بإتقان. ويأمل المدير الفنى للجونة فى استغلال الحالة النفسية السيئة للأهلى لخطف نقطة من اللقاء.