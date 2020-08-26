شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أوباما جدد عقده للزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن يوسف أوباما قام بتجديد تعاقده مع النادي الأبيض. وأضاف مرتضى مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك خلال جلسة مع اللاعبين:«أوباما جدد عقده للزمالك». وواصل«:نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وأعمدته الأساسية، مثل بن شرقي وأوانجم وباقي نجوم الفريق». وكان الزمالك قد جدد عقد الثنائي محمد عبدالغني ومحمود علاء أمس الثلاثاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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