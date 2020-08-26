شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يخطط للهروب من برشلونة مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط ليونيل ميسي، الأسطورة الأرجنتينية، لاعب برشلونة، مغادرة ناديه مجانا خلال هذا الصيف مستغلا بندا موثقا في عقده بالسماح له حال رغبته في الرحيل طالما أبلغ النادي الإسباني قبل رحيله بعشرين يوما.

وقال موقع صحيفة «ديلي ميل»، الاقتراح هو أن ميسي يعتقد أن بندا في عقده يسمح له بالابتعاد من أجل لا شيء لا يزال ساريا لأن الموسم انتهى في أغسطس وليس مايو بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال برشلونة إن الموعد النهائي لمغادرة ميسي مجانا قد مر في يونيو وعلى من يرغب في ضمه يدفع 700 مليون يورو شرطا جزائيا بجانب قمية صفقة إنتقاله، الأمر الذي سيعارض حجة اللاعب بأن الموعد النهائي قد تغير عندما أعيد ترتيب الموسم بعد الإغلاق.

من المفترض أن يحضر ميسي الموسم الجديد يوم الأحد لإجراء اختبار مجدول لفيروس كورونا لكن ليس لديه نية للاجتماع مع المدرب الجديد رونالد كومان أو حضور جلسة التدريب الأولى اللاحقة يوم الاثنين.