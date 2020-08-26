شكرا لقرائتكم خبر عن كومان لميسي: امتيازاتك في الفريق انتهت قد حان وقت مغادرتك لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «ديلي ميل»، إن ليونيل ميسي قرر الرحيل عن صفوف برشلونة بعدما أخبره رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الجديد خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي، أن امتيازاتك في الفريق انتهت قد حان وقت مغادرتك لبرشلونة، الأمر الذي اغضب النجم الأرجنيتيني ودفعه لإرسال فاكسا رسميا حاملا رغبته بالرحيل عن ناديه الإسباني.

من المفترض أن يحضر ميسي الموسم الجديد يوم الأحد لإجراء اختبار مجدول لفيروس كورونا لكن ليس لديه نية للاجتماع مع المدرب الجديد رونالد كومان أو حضور جلسة التدريب الأولى اللاحقة يوم الاثنين.