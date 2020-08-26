شكرا لقرائتكم خبر عن «خللي بالك من الخيانة».. مرتضى منصور يعلق على موقف صالح جمعة في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موقف صالح جمعة مع فريق النادي الأهلي.

وقال مرتضى لصالح جمعة نجم الزمالك وشقيق نجم الأهلي في مقطع فيديو اذاعته قناة نادي الزمالك:«صالح عامل ايه في الأهلي.. راضيين عنه هناك ولا لا؟».

وواصل مرتضى في حديثه لعبدالله جمعة:«خللي بالك من الخيانة، حالياً هم في حاجة لصالح جمعة، لكن لو شدوا حيلهم هيقولوله اقعد دكة تاني».

وكان صالح جمعة قد عاد لخوض تدريبات الأهلي الجماعية منذ أسابيع قليلة ماضية.