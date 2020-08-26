شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي ليس مخيفاً بعد تقنية «الفار»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأهلي ليس مخيفاً بعد ادخال تقنية «الفار» في الدوري المصري.

وقال مرتضى في فيديو أذاعته قناة الزمالك خلال جلسته مع لاعبي الفريق الأول بالنادي:«قلت لكم أن الأهلي ليس (بُعبُع)، والفريق الأحمر مختلف تماماً بعد تقنية الفار وبعد اللجوء لحكام أجانب».

ووجه رئيس الزمالك الشكر للاعبي على الفوز الذي تحقق في القمة رقم 120 على حساب الأهلي، قائلاً لهم:«كنتم رجال وعلى قدر المسئولية».