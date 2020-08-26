شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: أمير توفيق أول من علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، كان أول شخص يعلم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي، وثاني شخص هو نادر شوقي وكيل رمضان السابق.
قال إكرامي في تصريحاتلقناة صدى البلد: «رمضان صبحي يستشيرني عندما يحتاج لذلك واتعامل معه كأخ أكبر، لكننا جيلين مختلفين عن بعضنا البعض تمامًا».
ورفض إكرامي الكشف عن تفاصيل حديثه مع رمضان صبحي حول انضمامه إلى بيراميدز، لافتًا إلى أن إكرامي الكبير لم يكن على علم بمفاوضات رمضان مع بيراميدز
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