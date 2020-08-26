شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الخطيب هدم الأهلي برحيل نجومه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاهلي كان مثل البيت الضخم الذي سقط برحيل نجومه.

وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك من خلال مقطع فيديو:«الخطيب ظن أن افساده صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك بمثابة الضربة الجوية التي أسقطتت العدو».

وأوضح:«نجوم كثيرة في الأهلي رحلوا في عهد الخطيب على رأسهم رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، كذلك أحمد فتحي، فسقط البيت بعد سقوط أعمدته الرئيسية».

وأنهى تصريحاته:«لذلك نحافظ دائماً في الزمالك على أعمتدنا الأساسية مثل طارق حامد وساسي وعلاء وباقي النجوم».