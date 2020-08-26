شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الخطيب هدم الأهلي برحيل نجومه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاهلي كان مثل البيت الضخم الذي سقط برحيل نجومه.
وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك من خلال مقطع فيديو:«الخطيب ظن أن افساده صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك بمثابة الضربة الجوية التي أسقطتت العدو».
وأوضح:«نجوم كثيرة في الأهلي رحلوا في عهد الخطيب على رأسهم رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، كذلك أحمد فتحي، فسقط البيت بعد سقوط أعمدته الرئيسية».
وأنهى تصريحاته:«لذلك نحافظ دائماً في الزمالك على أعمتدنا الأساسية مثل طارق حامد وساسي وعلاء وباقي النجوم».
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