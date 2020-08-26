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شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات كاتالونية لإبقاء ليونيل ميسي داخل كامب نو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتشد عدد من جماهير برشلونة الإسباني أمام النادي الكاتالوني للإبقاء عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بواسطة فاكس أرسله لإدارة جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة.
وفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، رفع المحتشدون قميص ليونيل ميسي الخاص بالزي الأول لفريق برشلونة، مطالبين رئيس النادي الحالي بالإسقتالة من أجل بقاء الأسطورة الأرجنتينية داخل كامب نو الموسم المقبل وعدم رحيله بسبب خلافاته المستمرة مع جوزيب مارتوميو.
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