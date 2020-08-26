شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فايلر ومروان محسن مظلومان في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السويسري فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي مظلوماً داخل النادي الأحمر، بالاضافة إلى مروان محسن أيضاً.
وعلق مرتضى في مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك:«فايلر مظلوم في الأهلي ولكن أزمة النادي الأحمر في (قماشة) اللاعبين التي يمتلكها المدير الفني».
وواصل:«فايلر كان معروضاً على الزمالك ولكننا رفضنا التعاقد معه».
وانهى تصريحاته موجهاً التحية للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مشدداً على أن النادي كان على صواب حين تم الخيار عليه لتولي المهمة الفنية للفريق.
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