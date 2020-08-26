شكرا لقرائتكم شادي محمد: الهجوم على الأهلي مؤخرا هدفه ضرب "عموده الفقري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض شادي محمد قائد الأهلي السابق، ما يحدث من تجاوز واضح ضد النادي الأهلي ورموزه خلال الفترة الماضية، موضحا أن الهجوم بات يضرب في العمود الفقري للأهلي مؤخرا، وهو مجلس الإدارة مما يؤكد وجود خطة ممنهجة ضد الأهلي من وجهة نظره.

وشجب قائد الأهلي السابق اتهام وليد سليمان بأنه لاعب عنيف في تدخلاته، خاصة بعد بيان نادي الزمالك، الذي كشف من خلاله، بأنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد وليد سليمان.

وتابع شادي محمد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مع لإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "من يتحدث عن عنف وليد سليمان داخل الملعب، لماذا لا يتحدث أيضا عن طارق حامد؟.. ثم أن كرة القد لعبة الرجال، من لا يقدر عليها فليلجأ لكرة القدم النسائية".

وشدد شادي محمد، على أن وليد سليمان لا يتعمد إيذاء اللاعبين نهائيا، موضحا أن زيارة وليد سليمان لعبد الشافي في المستشفى حاجة قمة في الأخلاق.

وكشف لاعب الأهلي السابق أن اللاعبين يتعرضون لضغوط كبير معتبرا أن الإصابة التي تعرض لها مؤمن زكريا كانت بسبب الضغوط".

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وقال شادي محمد إن الأهلي يملك القدرة المادية على عقد صفقات بأرقام ضخمة عكس بعض الأندية، موضحا أن الأهلي كان المفروض أن يكون أهدى مما ظهر عليه في مباراة القمة.

وتابع: "قعدنا 4 شهور كل من هب ودب يتكلم عن النادي الأهلي، والإشاعات كتير عن رحيل فايلر، والكلام دا مينفعش يتسكت عليه، لازم ترد وبقوة، وتنفي علشان الحاجات دي بتأثر على اللاعيبة".

وعن رحيل اللاعبين قال قائد الأهلي السابق: " الأهلي لم ولن يتأثر برحيل النجوم رحل الخطيب وشطة وشوبير ومصطفى عبده ومختار مختار وبقي الأهلي".

وأسترجع شادي محمد ذكرياته حينما كان لاعبا فقال: "كابتن عدلي القيعي كان بيقولنا أنت عايز كذا روح نادي تاني، لأن إحنا عندنا آخرنا هذا الراتب، تيشرت الأهلي له قيمة، ووجودك في الأهلي قيمة، حلم لناس كتير إنها تعدي بس من جنب السور".

وختم لاعب الأهلي السابق: "أحمد حجازي أفضل مدافع في مصر خلال الألفية الجديدة، ومحمود علاء أفضل مدافع في الدوري الموسم الحالي، وأتمنى انضمام عبد الله بكري للأهلي".