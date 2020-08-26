منتخب الناشئين يُواصل تدريباته في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الناشئين سلسلة تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي ضمن تجمعه الداخلي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين نوفمبر المقبل.

ويأتي التجمع في إطار البرنامج العام الذي أعده الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، والمعتمد من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية للبطولة التي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم 26 نوفمبر على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يواجه منتخب عُمان يوم 29 نوفمبر ومع منتخب اليمن يوم 2 ديسمبر على استاد البحرين الوطني في ختام دور المجموعات.

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب إن التجمع الحالي يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأ منذ توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا حين أدى المنتخب تدريباته عبر نظام الاتصال المرئي، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص على تهيئة اللاعبين من كافة النواحي الفنية والذهنية والبدنية من خلال الحصص التدريبية، وكذلك المحاضرات اليومية.