شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يُواصل تدريباته في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الناشئين سلسلة تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي ضمن تجمعه الداخلي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين نوفمبر المقبل.
ويأتي التجمع في إطار البرنامج العام الذي أعده الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، والمعتمد من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية للبطولة التي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم 26 نوفمبر على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يواجه منتخب عُمان يوم 29 نوفمبر ومع منتخب اليمن يوم 2 ديسمبر على استاد البحرين الوطني في ختام دور المجموعات.
وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب إن التجمع الحالي يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأ منذ توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا حين أدى المنتخب تدريباته عبر نظام الاتصال المرئي، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص على تهيئة اللاعبين من كافة النواحي الفنية والذهنية والبدنية من خلال الحصص التدريبية، وكذلك المحاضرات اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الناشئين يُواصل تدريباته في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.