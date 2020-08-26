شريف إكرامي: علمت بتوقيع عبد الله السعيد للزمالك قبل الأهلي..ولم اخطر أحدًا

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، أنه تم إتهامه من قبل بمساعدة عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق على التوقيع للزمالك.
وأضاف "إكرامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدي البلد" أنه علم بتوقيع عبد الله السعيد للزمالك قبل الأهلي، ولم يخطر أحدًا حفاظًا على مبادئ النادي.
اما عن موقفه بدعم "رمضان صبحي لاعب" الأهلي السابق قال "شريف" إن رأيه كان واضحًا وشجعه بالفعل على البقاء في أوروبا للحفاظ على نجاحه.
وأشاار الي إن موقفه لا يقلل من قيمة الأهلي ولكنه نصح رمضان بالبقاء في أوروبا قبل العودة للأهلي، مؤكدا أن هناك من استغله كـ”كبش فداء” في أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.
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