شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يدخل معسكر مغلق استعدادا لمونديال ليتوانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح المدير الفنى، استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم بليتوانيا والتى ستقام فى شهر سبتمبر 2021، حيث انتظم المنتخب فى معسكر مفتوح بداية من أمس الثلاثاء وحتى يوم الاثنين المقبل بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر.





وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف على منتخب الصالات، خلال زيارتها للفريق، على ثقتها الكبيرة فى الجهاز الفنى واختياراته خاصة فى ظل خطة الإحلال والتجديد للفريق وإضافة عناصر جديدة، حيث حرصت عبد الحق بالشد من آزر اللاعبين وطالبتهم بضرورة التركيز الشديد خلال التدريبات.





ويضم المعسكر 19 لاعب من بينهم القوام الأساسى للفريق والذى يضم ثلاثى حراسة المرمى جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعماد الفيل وأحمد محمد عبد القادر وإبراهيم ومحمد عِوَض ومحمد سعيد لبيب وطارق حسن ومحمد عبد الحميد ومؤمن حمدان وبلال السيد ومهند حواوشى.

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كما ينضم للمعسكر عدد من اللاعبين الذين تم اختيارهم كعناصر جديدة داعمه للفريق فى إطار خطة الاحلال والتجديد والنزول بالأعمار السنية التى ينفذها الجهاز الفنى، وهم عبد الرحمن محمد وإسماعيل أحمد وخالد يسرى وعبد الرحمن عشرى وإسلام العقرب وماجد ميشيل وعمرو كمال وأحمد فكرى صالح حارس مرمى، ويغيب عن المعسكر الثنائى عبده الأشول ويوسف محسن للإصابة.





ويركز الجهاز الفنى خلال التدريبات على التجانس والانسجام بين اللاعبين خاصة بعد ضم عناصر جديدة والتركيز على النواحى البدنية.

ويعتزم الجهاز الفنى متابعة مباريات الدورى الممتاز المقرر استئنافه فى مطلع شهر أكتوبر القادم للوقوف على مستوى اللاعبين وضم أفضل العناصر، حيث أكد هشام صالح أن باب المنتخب مفتوح لمن يثبت وجوده، مضيفا أن الجهاز الفنى يدرس بعض العروض من دول عربية واوروبية لإقامة مباريات ودية خلال الأشهر المقبلة ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم.





ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح المدير الفنى، نادر رشاد مدربا عاما، أيمن راغب مدرب حراس المرمى، نواف الوجيه مدير إدارى، دكتور عادل حداد طبيب، هانى درويش أخصائى تأهيل وأحمد حسن مسئول المهمات.