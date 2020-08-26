شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد تصنيف الملاكمة والطائرة والكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور. ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.

وكشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن حق حضور 53 ناديا للجمعية العمومية المقبلة للاتحاد المقرر إقامتها أواخر سبتمبر المقبل، لمناقشة بعض البنود الجديدة فى اللائحة، وقال سامح حمدى إن اللجنة الأولمبية أخطرت الاتحاد بعدم حضور مراكز شباب، خاصة أنها أصبحت تابعة لوزارة الشباب والرياضة وحق حضور الأندية فقط.