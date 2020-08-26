شكرا لقرائتكم خبر عن حراس مرمى الزمالك فى صورة مع مدربهم على طريقة "أولاد رزق" بعد الفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة فيلم أولاد رزق، ظهر حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحى، مع مدربهم عمرو عبد السلام، على هامش تدريبات الفريق استعدادا بعد الفوز بثلاثية على الأهلى فى القمة 120، والاستعداد لمباراة ذئاب الجبل، المقرر لعبها مساء غدٍ الخميس.

ونشر الحارس الشاب محمد صبحى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أولاد رزق".



حراس مرمى الزمالك

من ناحية أخرى، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ستقام فى إستاد القاهرة الدولى، وذلك بعد الاتصالات التى أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام يوم الخميس المقبل، أضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

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وخضع الزمالك وكذلك المقاولون العرب، أمس الثلاثاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان الزمالك قد تفوق فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف على المقاولون.