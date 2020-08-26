اخبار الرياضه

الامارات | "لن ننساك أبدا".. رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ ميسي

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "لن ننساك أبدا".. رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني كويم تورا رسالة وداعية لقائد ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب الأنباء المتداولة برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني العريق.

ونشر تورا صورة تجمعه بميسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وأرفقها بالقول: "كتالونيا ستظل دائما منزلك".

وأضاف: "شكرا لك على كل ذلك الوقت من السعادة وكرة القدم الاستثنائية، نحن كنا محظوظون بما يكفي لنتشارك سنوات من حياتنا مع رياضي نبيل وأعظم لاعب في العالم".

Advertisements

وختم رسالته بعبارة: "لن ننساك أبدا".

وكان مصدر داخل برشلونة، أكد مساء أمس الثلاثاء، أن نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "لن ننساك أبدا".. رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا