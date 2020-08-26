الامارات | "لن ننساك أبدا".. رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ ميسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن "لن ننساك أبدا".. رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ ميسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني كويم تورا رسالة وداعية لقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب الأنباء المتداولة برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني العريق.
ونشر تورا صورة تجمعه بميسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وأرفقها بالقول: "كتالونيا ستظل دائما منزلك".
وأضاف: "شكرا لك على كل ذلك الوقت من السعادة وكرة القدم الاستثنائية، نحن كنا محظوظون بما يكفي لنتشارك سنوات من حياتنا مع رياضي نبيل وأعظم لاعب في العالم".
وختم رسالته بعبارة: "لن ننساك أبدا".
وكان مصدر داخل برشلونة، أكد مساء أمس الثلاثاء، أن نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد".
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