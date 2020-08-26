يوفنتوس يرغب في ضم ميسي بجوار كريستيانو رونالدو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لتقديم عرضا رسميا للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للفوز بخدماته الفنية حال تأكد رحيله من فريق برشلونة الإسباني الذي أبدى "البرغوث" رغبته القوية بمغادرة كامب نو عقب إرساله فاكسا رسميا منذ ساعات قليله لإدارة جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، يبلغ بقرار خلع قميص برشلونة خلال هذا الصيف.
وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أن العديد من الأندية يتنافسون من أجل ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لصفوفهم حال رحيله فعليا عن كامب نو، ومنهم إنتر ميلان الذي يأمل في إعادة أمجادة على يد "البرغوث"، وباريس سان جيرمان الذي يمنى النفس بإمتلاكه أقوى خط هجومي في العالم حال ضم ميسي لأنه سيلعب برفقة كيليان مبابي ونيمار، ومانشستر سيتي، يعتبر الأوفر حظا بالحصول على خدمات ميسي نظرا لأنه قائد بيب جوارديولا، وفريق يوفنتوس الإيطالي.
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