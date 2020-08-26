شريف إكرامي يرد على أنباء تدخله لإقناع فايلر بتدريب بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على أنباء انه تدخل لإقناع فايلر بالانتقال إلى بيراميدز.
وقال إكرامي خلال في تصريحات لقناة صدى البلد: «سؤال مؤسف بالنسبة لي ليس هناك رد، ومن العيب أن بعد هذا العمر الطويل والمواقف أن الناس تأخذ هذا الانطباع عني».
وأكمل: «لم اتحدث بالطبع مع فايلر بهذا الشأن، متسائلاً:» من يجرؤ أن يطلب مني شئ مثل ذلك؟«.
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