شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يرد على أنباء تدخله لإقناع فايلر بتدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على أنباء انه تدخل لإقناع فايلر بالانتقال إلى بيراميدز.

وقال إكرامي خلال في تصريحات لقناة صدى البلد: «سؤال مؤسف بالنسبة لي ليس هناك رد، ومن العيب أن بعد هذا العمر الطويل والمواقف أن الناس تأخذ هذا الانطباع عني».

وأكمل: «لم اتحدث بالطبع مع فايلر بهذا الشأن، متسائلاً:» من يجرؤ أن يطلب مني شئ مثل ذلك؟«.