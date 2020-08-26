شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كتالونيا.. في رسالة وداع "رياضي نبيل لن ننساك أبدًا يا ليونيل ميسي" والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر رئيس كتالونيا كيم تورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه بالنجم ميسي وعلق عليها برسالة وداع للأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة قائلا: «ستظل كتالونيا منزلك دائمًا.. شكراً جزيلاً لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم، رياضي نبيل لن ننساك أبدًا يا ليونيل ميسي».
هذا وقد أرسل ميسي فاكسًا رسميًا لنادي برشلونة يطلب فيه تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، الذي يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم (للتفاصيل)
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