شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: فايلر حاول إقناعي بالبقاء في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن محاولات السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق للإبقاء عليه في صفوف الفريق الأحمر.

وقال إكرامي في تصريحات في تصريحات تليفزيونية: «فايلر اجتمع بي وأكد أن دوري هام وأنني الحارس الثاني في الفريق وقد أشارك في أي وقت، لكن رديت عليه بأني لعبت دور الرجل الثاني لمدة موسمين وأرغب في المشاركة»، وبالتأكيد أعلم أن المدرب لا يملك الاتفاق مع لاعب على الاستمرار مع الفريق، ولو كان قال له أعدك بتجديد عقدك كان سيقول له: «انا مش صغير علشان تضحك عليا بالكلام ده».

ولفت إلى أنه تصرف بشكل تلقائي عندما أعلن رحيله عن الأهلي عبر حسابه في موقع تويتر، مشيرًا إلى أنه كان يخشى الدخول في خلافات مع مسئولي القلعة الحمراء، حيث إنه تعامل مع 10 مدربين و4 مجالس إدارات في الأهلي والأشخاص بالنسبة له لا تمثل الكيان