شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوافق على بيع ليونيل ميسي على طريقة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقلت صحيفة «آس» الإسبانية تصريحات الإذاعة الكاتالونية RAC، التي قالت إن برشلونة وافق على استحالة التمسك بميسي، بعد أن أشار إلى رغبته في مغادرة النادي ومع ذلك فإن مجلس إدارة برشلونة ليس على استعداد للسماح له بالرحيل مجانا وهم مصممون على بيعه مقابل أعلى رسوم انتقال على الإطلاق أي أكثر من 222 مليون يورو التي دفعها باريس سان جيرمان لبرشلونة مقابل نيمار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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